В Магнитогорске прошла панихида по погибшим при взрыве в жилом доме
В Кафедральном соборе Вознесения Христова прошла панихида по погибшим в результате обрушения жилого дома из-за взрыва газа в Магнитогорске, передает ТАСС.
«Совершили в соборе Божественную литургию и панихиду, после чего делегация выехала на место трагедии. Приехало духовенство со всей Челябинской области, служили три епископа», — сообщил секретарь управления Магнитогорской епархии иерей Лев Баклицкий.
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Отмечается, что панихиду посетили около 500 человек.
Ранее сообщалось, что при разборе завалов дома в Магнитогорске нашли ценные вещи.