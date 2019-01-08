При разборе завалов дома в Магнитогорске нашли ценные вещи
Администрация Магнитогорска сообщила на своем сайте о том, что при разборе завалов дома, где в результате взрыва газа погибли 39 человек, были найдены ценные вещи.
«При разборе завалов дома №164 по проспекту Карла Маркса были найдены ценные вещи», — говорится в тексте официального сообщения.
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В администрации отметили, что по вопросам получения вещей их хозяева должны обратиться в межрайонный следственный отдел.
Ранее сообщалось, что спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание.