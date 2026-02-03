Парижская прокуратура назначила слушание с участием Маска

Прокуратура Парижа назначила слушание по делу X с участием Маска на 20 апреля

Прокуратура Парижа пригласила американского предпринимателя, владельца социальной сети X Илона Маска, на «свободные слушания» по делу, связанному с деятельностью платформы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

До этого прокуратура сообщала о проведении обысков в офисах социальной сети X во Франции при участии Европола и подразделения французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью. Указывалось, что мероприятия проводятся в рамках расследования, начатого в отношении платформы в январе 2025 года.

В январе нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект, запрещающий использование соцсетей детьми младше 15 лет. Документ был принят в ходе заседания большинством голосов – 130 депутатов поддержали инициативу, 21 выступил против.

Законопроект направлен на защиту детей и подростков от негативного влияния избыточного экранного времени и социальных платформ.

