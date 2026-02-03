Размер шрифта
МИД Финляндии увидел «неверный сигнал» в идее звонка Путину

Валтонен: звонок Путину пошлет неправильный сигнал
Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отвергла требования европейских лидеров начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ее слова передает газета Die Welt.

«Звонок европейцев Путину сейчас пошлет совершенно неправильный сигнал», — сказала глава МИД Финляндии.

Валтонен считает, что обязательным условием для любого телефонного разговора с Путиным будет предварительное согласование целей в Европе.

До этого газета Politico сообщила, что усилия Франции и Италии по возобновлению прямых переговоров с Россией встретили сопротивление со стороны Великобритании, что свидетельствует о дипломатическом расколе в западной коалиции. Издание отмечало, что Лондон разошелся во мнениях с Парижем и Римом в этом вопросе.

В декабре президент Франции Эммануэль Макрон признал, что для Европы может быть полезным возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Лидер Франции призвал страны Европы в ближайшие недели найти способы и форматы для перезапуска диалога.

Ранее в России объяснили отказ Британии от переговоров с Москвой.
 
