Фильм о Мелании Трамп поставил неожиданный рекорд

Фильм «Мелания» поставил рекорд разницы между оценками зрителей и критиков
Amazon

Новый документальный фильм о первой леди США Мелании Трамп «Мелания» поставил неожиданный рекорд. Об этом сообщает Independent.

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes он показал наибольшую за последние 27 лет разницу между оценками критиков и зрителей. Фильм понравился только 10% критиков, но зрители дали ему оценку в 99%.

Издание связывает эту разницу с выражением поддержки президенту США Дональду Трампу.

«Мелания в большинстве сцен играет постановочную версию самой себя, а кадры с первой леди даны со всей тщательностью, которую [режиссер Бретт] Ратнер привнес и в свою работу над «Людьми Икс: Последняя битва». Это что-то среднее между реалити-шоу и чистым вымыслом», — пишет обозреватель The Independent Ник Хилтон.

В то же самое время зрители отмечают, что им было интересно увидеть, как первая леди готовилась ко дню инаугурации и как она помогает детям.

Картина «Мелания» оказалась невостребованной в некоторых странах. Так, издание Daily Record сообщало, что в шотландском прокате провалился документальный фильм, несмотря на многомиллионную рекламную кампанию. По состоянию на 11 утра премьеры — 30 января — на премьерные показы в двух кинотеатрах Шотландии в Глазго и Эдинбурге было продано всего 16 билетов.

Variety утверждал, что в Южной Африке отказали в прокате картины о первой леди США.

Ранее жена Трампа провела в Белом доме показ фильма о себе.
 
