«Кризис кредитования»: россияне начали скупать технику и электронику в рассрочку

Российские потребители все чаще делают выбор в пользу покупок в рассрочку. Больше всего спрос на этот вид платежей растет в сфере техники и электроники, причем этот механизм покупатели используют даже при некрупных приобретениях, рассказал НСН председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

«По данным участников отрасли, чаще всего в рассрочку приобретают бытовую технику и электронику — около 40% покупателей указывают эти категории среди недавних покупок, — сообщил эксперт. — Речь идет о холодильниках, смартфонах, компьютерах, телевизорах, стиральных машинах».

Часто рассрочкой россияне пользуются и при покупке одежды, обуви, косметики, причем даже в среднем ценовом сегменте, добавил специалист. По его словам, сегодня более 50% покупок укладываются в сумму до 30 тыс. рублей, конкретные суммы зависят от категории товаров. Так, в случае с одеждой и косметикой суммы чеков варьируются в пределах 10 тыс. рублей, что подтверждает спрос на рассрочку даже при небольших приобретениях, подчеркнул глава АКОРТ.

Рост спроса на рассрочку во многом связан с кризисом кредитования, объем которого в количественном выражении упал на 52%, в денежном – на 52% (в 2025 году по сравнению с 2024), сообщили в пресс-службе «М.Видео». Также ретейлер напомнил о жесткой денежно-кредитной политике Центробанка, в результате которой торговым сетям стало сложно сохранить длительные программы рассрочки. В целом россияне по итогам 2025 года придерживались сберегательной модели поведения, откладывая крупные покупки и вкладываясь в депозиты с выгодными ставками, рассказали в компании.

Напомним, в России с 1 апреля 2026 года максимальная сумма покупки в рассрочку, доступная гражданам, может быть ограничена 50 тысячами рублей. Как сообщали в Госдуме, такое решение стало компромиссом между представителями финансового рынка и Банком России. В ЦБ пояснили, что рассрочка на крупные суммы по сути является скрытой формой кредита, но при этом не подчиняется тем же правилам, что действуют для кредитных организаций. Это может привести к тому, что человек с «чистой» историей на самом деле окажется сильно обременен долгами, считает регулятор.

