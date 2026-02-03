Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Бизнес

В ФТС рассказали, сколько денег пытались незаконно перевезти в 2025 году

ФТС: в 2025 году физлица пытались незаконно провезти через границу 2,1 млрд руб.
Виталий Аньков/РИА Новости

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в 2025 году пресекла незаконное перемещение физлицами через границу наличных денег на сумму 2,1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным фактам, как отметили в ФТС, было возбуждено 85 уголовных дел, что на 30% больше, чем в 2024 году.

В ведомстве уточнили, что преимущественно контрабандой пытались провезти доллары и евро.

«Наиболее часто денежные средства вывозили в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Грузию, а ввозили из Турции, ОАЭ, Азербайджана, Израиля», — рассказали в пресс-службе ФТС.

«Интерфакс» ранее сообщал, что президент России Владимир Путин 1 сентября 2026 года подпишет Указ, согласно которому при вывозе с территории РФ наличных рублей, равных сумме более $10 тыс., в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) физическим лицам придется уведомлять таможню об источнике происхождения денег.

В случае с российской валютой предлагается запретить вывоз наличных в страны ЕАЭС на указанную сумму. При вывозе через международные аэропорты России необходимо будет уведомить таможенные органы.

Ранее россиян предупредили о мошеннических рассылках от имени таможни.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!