В ФТС рассказали, сколько денег пытались незаконно перевезти в 2025 году

ФТС: в 2025 году физлица пытались незаконно провезти через границу 2,1 млрд руб.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в 2025 году пресекла незаконное перемещение физлицами через границу наличных денег на сумму 2,1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным фактам, как отметили в ФТС, было возбуждено 85 уголовных дел, что на 30% больше, чем в 2024 году.

В ведомстве уточнили, что преимущественно контрабандой пытались провезти доллары и евро.

«Наиболее часто денежные средства вывозили в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Грузию, а ввозили из Турции, ОАЭ, Азербайджана, Израиля», — рассказали в пресс-службе ФТС.

«Интерфакс» ранее сообщал, что президент России Владимир Путин 1 сентября 2026 года подпишет Указ, согласно которому при вывозе с территории РФ наличных рублей, равных сумме более $10 тыс., в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) физическим лицам придется уведомлять таможню об источнике происхождения денег.

В случае с российской валютой предлагается запретить вывоз наличных в страны ЕАЭС на указанную сумму. При вывозе через международные аэропорты России необходимо будет уведомить таможенные органы.

