Известная певица рассказала, какие песни нужны России

Певица и композитор Саша Алмазова в разговоре с «Газетой.Ru» предложила создавать песни о чувствах и любви в эпоху технологических изменений.

«Мы живем в переломную эпоху очередного квантового скачка, когда ИИ незаметно встраивается в нашу жизнь. Думаю, что в такое время как никогда важна искренность, чувства и какие‑то простые человеческие осязаемые вещи — все то, что отличает нас пока еще от неживого», — сказала артистка.

Между тем Алмазова отметила, что большая часть существующих в мире композиций связана с человеческими чувствами:

«Думаю, что основная масса песен в мировой культуре — о любви, даже когда это неочевидно. Другой вопрос, что любовь эта может быть очень разная: болезненная, неразделенная, несчастная и так далее».

Она рассказала, что для нее любовь — танец, и отметила, что в разные периоды жизни ее ответ на вопрос «Что такое любовь?» может меняться.

«Сейчас для меня любовь — это танец, где оба партнера являются ведущими, при этом каждый готов подхватить другого в любой момент. Любовь — это не бояться быть с другим открытым и уязвимым, давать другому свободу и возможность в этой свободе раскрываться как личность. Умение слышать и видеть друг друга».

В завершение Саша Алмазова поделилась своим топ-5 любимых треков: Billy Holiday — I'm a Fool to Want You, Nina Simone — Wild Is the Wind, Sting — Fields of Gold, Cindy Lauper — Time After Time, Sade — No Ordinary Love.

12 февраля в петербургском клубе «Космонавт» состоится концерт Саши Алмазовой.

