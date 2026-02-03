Размер шрифта
В НАТО призвали готовиться к трудным решениям по Украине

Рутте признал, что мир на Украине потребует принятия трудных решений
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Для урегулирования конфликта на Украине потребуется принять трудные решения. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время обращения к украинскому парламенту в ходе своего визита в Киев, передает Reuters.

Рютте прибыл в Киев 3 февраля.

Генсек заверил, что программа закупки оружия в рамках инициативы PURL обеспечивает 90% систем противовоздушной обороны Украины.

В январе Рютте рассказал, что ведет закулисные консультации с лидерами стран Североатлантического альянса по вопросу снятия ограничений на применение Украиной поставляемого ей дальнобойного вооружения.

До этого генсек НАТО сообщал, что запасы оружия для Украины в Европе истощены, «но кое-что еще есть в США». По его словам, после трех-четырех лет войны значительная часть запасов в Европе была уничтожена или истощена, поэтому возникла необходимость в большей степени опираться на резервы, остающиеся в Соединенных Штатах.

Ранее главком ВСУ попросил США расширить дальнобойные возможности Украины.
 
