Рютте анонсировал появление на Украине войск НАТО

Сразу после того, как будет заключено мирное соглашение, на Украине появятся иностранные войска. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе своего выступления в Верховной раде, сообщает РИА Новости.

«Как только будет заключено мирное соглашение, (на Украине. — «Газета.Ru») сразу же появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО, кто согласился», — сказал он.

До этого газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что США, Украина и страны Европы согласовали многоуровневый план поддержки любого мирного соглашения, которое в будущем заключат Москва и Киев. По данным издания, Вашингтон и европейские государства договорились дать «скоординированный военный ответ», если российская сторона будет «постоянно нарушать» договор. Сначала ответные меры будут включать в себя дипломатическое предупреждение и действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их примут в течение 24 часов после того, как соглашение будет нарушено.

Если боевые действия продолжатся, в процесс вмешается «коалиция желающих». Перерастание эскалации в масштабное наступление приведет к активизации сил, поддерживаемых коллективным Западом. В том числе планируется привлечь американские войска, говорится в публикации FT.

Ранее в МИД РФ заявили, что размещение на территории Украины западных воинских подразделений неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция.