«Не стоило их допускать»: в Латвии возмущены возвращением россиян на турниры

Тренер сборной Латвии по скелетону Янис Круминьш в интервью на YouTube заявил, что российских спортсменов не стоило возвращать на международные турниры.

«Международная федерация бобслея допустила к старту нейтральных российских спортсменов, которые в определенной мере не являются нейтральными, потому что у них есть своя история, связанная с армейскими спортивными клубами. Поэтому наша позиция такова, что их не стоило допускать к международным соревнованиям», — заявил он.

До этого стало известно, что 13 российских спортсменов, получивших приглашения от Международного олимпийского комитета, согласились выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что к протестам против российских спортсменов присоединились Латвия и Швеция.