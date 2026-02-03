СМИ сообщили о подтверждении Индией снижения пошлин США на импорт

Sputnik Беларусь: Моди подтвердил снижение пошлин США на импорт из Индии до 18%

Индийский премьер-министр Нарендра Моди подтвердил снижение Соединенными Штатами пошлин на импорт из Индии до 18%. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Индии согласился прекратить покупать нефть из России. Американский лидер отметил, что для него было честью поговорить с «одним из лучших друзей» и «влиятельным и уважаемым лидером своей страны» Нарендрой Моди.

После этого газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Белом доме писала, что США отменят дополнительные пошлины в размере 25% против Индии при условии отказа последней от российской нефти.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно отслеживает заявления Трампа о возможном прекращении Индией закупок российской нефти. Песков подчеркнул, что развитие стратегического партнерства с Индией — самое важное для России в настоящий момент.

Ранее СМИ сообщили, что Индия вместо России закупила нефть у Бразилии, Анголы и ОАЭ.