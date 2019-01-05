В МИДе отреагировали на похищение пиратами россиян в Африке

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Министерство иностранных дел России отреагировало на похищение пиратами шести россиян у берегов Бенина.

В ведомстве сообщили, что находятся в контакте с правоохранительными органами.

«Посольства Российской Федерации в Нигерии и Бенине осуществляют оперативные контакты с местными правоохранительными органами, а также судовладельцами по установлению местонахождения заложников и их скорейшего освобождения», — говорится в сообщении.

В Гвинейском заливе около берегов государства Бенин вооруженные автоматическим и холодным оружием пираты похитили шестерых членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy, предположительно — россиян.