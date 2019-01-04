СК прокомментировал слухи о взрывчатке в доме Магнитогорска

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Следственный комитет России(СК) сообщил о ходе расследования трагедии в Магнитогорске. Информация была опубликована на сайте СК.

Как отмечается, следователи-криминалисты завершили осмотр места ЧП.

«Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено», — говорится в отчете.

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Как отмечается, в данный момент отрабатываются все версии взрыва в десятиэтажном доме.

Ранее сообщалось, что опубликован официальный список погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске.

Взрыв газа в подъезде панельного 10-этажного жилого дома в Магнитогорске произошел 31 декабря. В результате произошедшего погибли 39 человек.