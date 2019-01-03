Власти утвердили размер материальной помощи пострадавшим в Магнитогорске

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил размер материальной помощи пострадавшим в результате трагедии в Магнитогорске. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Как отмечается, семьи погибших получат 1 млн рублей.

Люди, получившие в результате обрушения дома тяжкий или средний вред здоровью получат по 400 тыс. рублей, легкий — 200 тыс. рублей.

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Помимо этого, назначены выплаты в связи с утратой имущества в размере от 50 до 500 тыс. рублей. Также предусмотрена единовременная материальная помощь, а также оплата расходов на организацию похорон.

Ранее сообщалось, что в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Магнитогорске.