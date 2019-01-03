CNN убрал из материала российский Симферополь

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Американский телеканал CNN убрал из материала обозначение Симферополя как части России. Изменения опубликованы на сайте.

Это произошло после обращения украинского посольства, как утверждают в самом представительстве.

«После оперативного обращения посольства Украины в США и призывов от украинской и иностранной аудитории американский телеканал CNN исправил некорректное обозначение принадлежности украинского города Симферополь к Российской Федерации», — заявили в посольстве.

Ранее сообщалось, что CNN назвал Симферополь российским.