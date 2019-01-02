Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого попугая

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Под завалами обрушившегося многоквартирного дома в Магнитогорске 2 января нашли живого волнистого попугая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Да, действительно, сегодня спасатели нашли живого волнистого попугая», — рассказали в горадминистрации.

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Взрыв газа в подъезде многоэтажного дома в Магнитогорске произошел в 6.00 31 декабря. По последним данным, спасатели обнаружили тела 14 погибших. Всего в зоне обрушения проживали 120 человек, судьба 27 них остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что под завалами дома в Магнитогорске спустя сутки обнаружили младенца. Его доставили на лечение в Москву.

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