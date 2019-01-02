Среди погибших при обрушении дома в Магнитогорске есть ребенок
В списке 11 погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске есть ребенок. Об этом говорится на официальном сайте главка МЧС России по Челябинской области.
Взрыв газа в подъезде многоэтажного дома в Магнитогорске произошел в 6 часов утра 31 декабря. В зоне обрушения проживали 120 человек, судьба более чем 30 остается неизвестной.
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По данным на 07.00 (мск), из-под завалов извлечено 17 человек, из них 11 человек погибли, в том числе один ребенок.
Ранее сообщалось, что на месте обрушения дома в Магнитогорске не нашли взрывчатки.