Среди погибших при обрушении дома в Магнитогорске есть ребенок

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В списке 11 погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске есть ребенок. Об этом говорится на официальном сайте главка МЧС России по Челябинской области.

Взрыв газа в подъезде многоэтажного дома в Магнитогорске произошел в 6 часов утра 31 декабря. В зоне обрушения проживали 120 человек, судьба более чем 30 остается неизвестной.

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По данным на 07.00 (мск), из-под завалов извлечено 17 человек, из них 11 человек погибли, в том числе один ребенок.

Ранее сообщалось, что на месте обрушения дома в Магнитогорске не нашли взрывчатки.