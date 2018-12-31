В МЧС рассказали об угрозе полного обрушения еще одного подъезда дома в Магнитогорске

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Представитель российского МЧС проинформировал, что в жилом доме Магнитогорска, где произошло обрушение подъезда, существует угроза полного обрушения еще одного. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, может полностью обрушиться седьмой подъезд, часть которого до этого уцелела.

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Ранее глава российского Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что шансы найти выживших под завалами в Магнитогорске уменьшаются.

В многоэтажном жилом доме в Магнитогорске в ночь на 31 декабря обрушился подъезд. СК России завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»: по предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. В результате произошедшего погибли четверо, судьба нескольких десятков человек неизвестна.

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