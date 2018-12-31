В МЧС рассказали, что осложняет разбор завалов на месте обрушения подъезда в Магнитогорске

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Пресс-секретарь управления МЧС по Челябинской области Егор Пахомов рассказал, что работы по разбору завалов в жилом доме в Магнитогорске после обрушения подъезда осложняются угрозой дальнейшего обрушения, передает ТАСС.

По его словам, участники работают посменно.

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«На месте продолжаются спасательные работы, которые осложняют, к сожалению, угроза возможного дальнейшего обрушения здания, также низкая температура воздуха», — сказал Пахомов.

Ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что в регионе будет объявлен траур в связи с ЧП в Магнитогорске.

В многоэтажном жилом доме в Магнитогорске в ночь на 31 декабря обрушился подъезд. СК России завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»: по предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. В результате произошедшего погибли четверо, судьба более 60 человек неизвестна.

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