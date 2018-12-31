Число погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске возросло
Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Бориса Дубровского проинформировал об увеличении числа погибших в результате обрушения подъезда в Магнитогорске до четырех, передает РИА «Новости».
В многоэтажном жилом доме в Магнитогорске в ночь на 31 декабря обрушился подъезд. СК России завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»: по предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. В результате произошедшего погибли четверо, судьба более 70 человек неизвестна.
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Ранее губернатор отчитался перед Путиным о помощи пострадавшим в Магнитогорске.
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