Число погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске возросло

<img src="//img.gazeta.ru/files3/393/12115393/upload-RIAN_5745742.HR-pic905-895x505-35312.jpg">

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Бориса Дубровского проинформировал об увеличении числа погибших в результате обрушения подъезда в Магнитогорске до четырех, передает РИА «Новости».

В многоэтажном жилом доме в Магнитогорске в ночь на 31 декабря обрушился подъезд. СК России завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»: по предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. В результате произошедшего погибли четверо, судьба более 70 человек неизвестна.

Реклама

Ранее губернатор отчитался перед Путиным о помощи пострадавшим в Магнитогорске.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.