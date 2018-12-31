Скворцова вылетает в Магнитогорск по поручению Путина

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В пресс-службе российского президента Владимира Путина проинформировали, что глава Минздрава Вероника Скворцова отправится в Магнитогорск из-за взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщает РИА «Новости».

В многоэтажном жилом доме в Магнитогорске в ночь на 31 декабря обрушился подъезд. СК России завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»: по предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. Известно о двух погибших, десять человек извлечены из-под завалов живыми.

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«По поручению Владимира Путина в Магнитогорск вылетает министр здравоохранения России Вероника Скворцова», — заявили в пресс-службе.

Ранее в ФСБ назвали основную версию взрыва в Магнитогорске.

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