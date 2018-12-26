В Москве на праздники закроют несколько станций метро

В Москве на время новогодних праздников закроют участки Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий метро, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Уточняется, что из-за круглосуточных работ со 2 по 5 января будет закрыт отрезок «Курская» — «Щелковская», а с 6 по 8 января — отрезок «Партизанская» — «Щелковская».

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Также с 4 по 8 января будут закрыты «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники».

Ранее сообщалось, что с января 2019 года тарифы на проезд в транспорте Москвы повысятся на 5,1%.