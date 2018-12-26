В Приамурье более 20 детей заразили гепатитом С в больнице

В Амурской области завели уголовное дело после сообщения о заражении гепатитом С в детской областной больнице, передает РИА «Новости».

Депутат заксобрания Приамурья Сергея Труш заявил, что к нему обратились родители, чьи дети заразились гепатитом С.

«Мне известно о 26 случаях. У детей не обязательно онкология. Некоторые проходили переливание крови, у некоторых брали кровь на анализ. Все случаи объединяет то, что дети проходили лечение в гематологическом отделении больницы. Насколько мне известно, минздрав Приамурья не выявил носителя среди медперсонала, нет источника на станции переливания крови, но есть факт заражения», — рассказал Труш.

Реклама

Он отметил, что самому младшему ребенку, лечившемуся в гематологическом отделении детской областной больницы в Амурской области и заразившемуся гепатитом С, нет и двух лет.

В Следственном комитете сообщили, что дело заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК — нарушение санитарно-эпидемиологических правил.