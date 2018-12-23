В Соликамске пожарные полностью ликвидировали возгорание в шахте

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В Соликамске пожарным удалось потушить пожар на шахте «Уралкалия», где девять работников оказались заблокированы и погибли. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно данным оперативного штаба, все очаги горения были ликвидированы, а возгорание полностью потушено.

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Ранее сообщалось, что по делу о гибели рабочих в шахте в Соликамске задержаны четыре человека.

22 декабря в шахте «Уралкалия» в Соликамске произошли пожар и задымление, девять работников оказались заблокированы в шахте. Спасателям не удалось к ним вовремя добраться из-за задымления и их нахождения на глубине 340 м. Все они погибли.