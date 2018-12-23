Установлены личности погибших в шахте «Уралкалия»

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Оперативный штаб на месте задымления в шахте «Уралкалия» в Соликамске Пермского края сообщил о том, что личности всех погибших в результате ЧП были установлены, передает ТАСС.

«Личности всех пропавших и их место жительство установлены: пять человек из Пермского края, трое — из Республики Башкортостан, один человек — из Краснодарского края», — рассказали в штабе.

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Оперативный штаб продолжает работать на месте ЧП.

Ранее сообщалось, что были обнаружены тела всех погибших в шахте «Уралкалия» в Соликамске.