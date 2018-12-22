Китайца задержали за кражу секретов США

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В минюсте США проинформировали о том, что правоохранительные органы страны задержали китайца по обвинению в краже секретов у нефтяной компании Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению ведомства, гражданин Китая Хончжин Тан похитил торговые секреты у своего американского работодателя. Их стоимость превысила $1 млрд.

Ранее сообщалось, что дело финансового директора Huawei может разделить США и Китай, а также сказаться на отношении народов.