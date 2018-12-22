Китайца задержали за кражу секретов США
В минюсте США проинформировали о том, что правоохранительные органы страны задержали китайца по обвинению в краже секретов у нефтяной компании Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно заявлению ведомства, гражданин Китая Хончжин Тан похитил торговые секреты у своего американского работодателя. Их стоимость превысила $1 млрд.
Ранее сообщалось, что дело финансового директора Huawei может разделить США и Китай, а также сказаться на отношении народов.