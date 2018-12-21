Стало известно, что перевозил разбившийся в Конго вертолет

В МИД России сообщили, что на борту разбившегося в Конго Ан-26 находилось оборудование для проведения запланированных на 30 декабря выборов, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что самолет был зафрахтован Национальной независимой избирательной комиссией и перевозил оборудование, необходимое для проведения запланированных на 30 декабря президентских, парламентских и местных выборов.

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Ранее посол России в ДРК Алексей Сентебов заявил, что трое российских пилотов самолета, потерпевшего крушение в Конго, погибли.

Ан-26 потерпел крушение 20 декабря в 35 километрах от Киншасы.