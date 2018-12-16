В Нью-Джерси запретили цирковые представления с дикими животными
Губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи подписал закон, запрещающий цирковые представления с дикими и экзотическими животными, передает CNN.
Сообщается, что закон назван именем 36-летнего слона Ноузи (Nosey's Law), который пострадал от жестокого обращения во время путешествия по стране с цирком.
«Слишком долго дикие животные в цирках терпели жестокие тренировки, постоянное заключение и лишение всего, что для них естественно. Мы благодарны губернатору Мерфи за подписание «закона Ноузи», который положит конец этой жестокости в нашем штате», — сказал представитель Общества защиты животных Соединенных Штатов в Нью-Джерси Брайан Хакетт.
Как отмечается, законы о запрете на использование слонов в цирках уже есть в американских штатах Иллинойс и Нью-Йорк, но Нью-Джерси стал первым штатом в США, где полностью запретили диких животных в цирках.
Ранее сообщалось, что в российской Госдуме поддержали запрет на передвижные цирки и зоопарки.