Полиция прокомментировала информацию о захвате собора в Виннице

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В полиции Винницкой области прокомментировали информацию о том, что Свято-Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви (УПЦ) захватили неизвестные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анну Олейник.

По ее словам, в ведомстве не подтверждают эту информацию.

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«У нас нет никаких сообщений по этому поводу», — отметила Олейник.

Ранее появилась информация о том, что в Виннице неизвестные захватили храм УПЦ.