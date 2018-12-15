Полиция применила слезоточивый газ для разгона митингующих в Париже
Полицейские начали применять слезоточивый газ для разгона демонстрации «желтых жилетов» около Триумфальной арки, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что после применения газа протестующие двинулись в сторону Елисейского дворца, который также оцеплен сотрудниками полиции.
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Также сообщается, что к Елисейским полям прибывают новые группы протестующих.
Ранее сообщалось, что в Париже начались задержания перед акциями протеста. По всей Франции мобилизованы около 70 тысяч полицейских перед акциями протестов.