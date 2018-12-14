В Шотландии мужчина умер после падения с рождественской елки

В шотландском городе Керколди мужчина погиб, упав с четырехметровой рождественской елки, установленной рядом с городской мэрией. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Сообщается, что мужчину возрастом около 50 лет обнаружили люди, выходившие из ночного клуба, примерно в 02.00 (5.00 мск).

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По словам директора ночного клуба, мужчина забрался на верхушку четырехметровой ели, откуда упал на газон. Пострадавший позднее скончался в больнице.

В полиции отметили, что смерть мужчины не выглядит подозрительной, обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что в США в правительственном здании у елки поставили сатанинскую статую.