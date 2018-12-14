Стало известно, в каких регионах чаще всего умирают от рака
Вице-премьер Татьяна Голикова проинформировала, в каких регионах России люди чаще всего умирают от онкологии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, самый высокий уровень смертности зафиксирован в пяти регионах.
«По новообразованиям — в Псковской, Тверской, Тульской, Орловской областях, городе Севастополе», — отметила Голикова.
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Она также рассказала об уровне смертности из-за болезней системы кровообращения.
«Наибольшая смертность по болезням системы кровообращения сегодня фиксируется в Пензенской, Владимирской, Орловской, Новгородской и Псковской областях», — заключила Голикова.
Ранее были названы регионы с самым высоким уровнем ожирения.