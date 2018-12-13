При крушении поезда в Анкаре ранены более 40 человек, есть погибшие

Губернатор Анкары Васип Шахин сообщил, что при сходе скоростного поезда с рельсов в Анкаре погибли 4 человека, еще 43 получили ранения, передает телеканал NTV.

Скоростной поезд, который следовал по маршруту Анкара — Конья, сошел с рельсов утром 13 декабря. По предварительной версии, причиной аварии стало обрушение пешеходного перехода.

В посольстве России в Турции сообщили, что в настоящее время проверяется информация о наличии россиян, пострадавших при крушении поезда в Турции.