СК начал проверку после массового отравления школьников в Петербурге

Следственный комитет начал доследственную проверку из-за массовой госпитализации школьников в Петербурге. Об этом говорится на сайте главного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, девять учеников были госпитализированы в больницу из школы в Красносельском районе.

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Как отмечается, у них были обнаружены признаки отравления.

«В настоящее время проводится осмотр школы с участием сотрудников роспотребнадзора и полиции, выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», — подчеркнули в СК.

Уточняется, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Каспийске произошло массовое отравление школьников.