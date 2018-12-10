Во Франции задержали более четырех тысяч «желтых жилетов»

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С середины ноября правоохранительные органы Франции задержали 4523 участников движения «желтые жилеты», которые устраивают акции протеста по всей стране. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции.

Отмечается, что 4099 протестующих были помещены под стражу.

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На телеканале подчеркнули, что эти данные касаются протестов на всей территории страны, которые проходили последние 24 дня.

Ранее «желтые жилеты» опубликовали свои требования к правительству.

В понедельник, 10 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон обратится к протестующим. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения французского лидера.