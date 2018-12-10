«Ангарский маньяк» обжалует приговор

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Бывший милиционер Михаил Попков, приговоренный к пожизненному заключению, обжалует свой приговор, заявил старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Иркутской области Александр Шкинев, передает РИА «Новости».

«Суд лишил Михаила Попкова звания младшего лейтенанта, в связи с чем он не будет получать пенсию. С данным решением Попков не согласен и намерен обжаловать приговор в суде», — сказал Шкинев.

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Он отметил, что Попков был осужден за совершение 56 убийств по второму уголовному делу.

Ранее сообщалось, что «Ангарского маньяка» приговорили ко второму пожизненному сроку.