МЧС предупредило москвичей о мокром снеге

В Москве с воскресенья до ночи понедельника ожидается гололед, а также налипание мокрого снега на деревья и провода, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя МЧС.

«По информации Росгидромета, в течении дня и вечера 9 декабря с сохранением ночью 10 декабря в Москве ожидается снег, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица», - говорится в сообщении.

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В МЧС призвали автомобилистов при неблагоприятных погодных условиях значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

Пешеходам посоветовали быть более бдительными, аккуратными и вежливыми.