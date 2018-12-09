Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР и ЦРУ

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что российская Служба внешней разведки и американское Центральное разведывательное управление активно обмениваются данными о международных террористах. Об этом он заявил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

По его словам, борьба с международным терроризмом находится в центре внимания при встречах и взаимодействии СВР с коллегами из ЦРУ.

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«Мы довольно активно обмениваемся оперативной, разведывательной информацией о людях, об отдельных персоналиях, о планах террористических организаций, и такое партнерство, конечно, служит интересам наших двух стран», — сказал Нарышкин.

Ранее Нарышкин рассказал, как уживаются СВР и ГРУ.