Британец случайно купил чашу возрастом 4000 лет

Житель Великобритании Карл Мартин несколько лет использовал чашу возрастом 4000 лет в качестве подставки под зубные щетки. Об этом сообщает LiveScience.

По его словам, он приобрел данную чашу на блошином рынке за $5.

Он также добавил, что узнал возраст гончарного изделия совершенно случайно после того, как устроился на работу в аукционный дом.

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Мартин подчеркнул, что заметил сходство своей чаши с некоторыми древними лотами и отдал ее экспертам на анализ.

Эксперты оценили изделие и сообщили британцу, что чаша была создана четыре тысячи лет назад.