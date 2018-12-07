Путин рассказал о встрече с медведями

Президент России Владимир Путин рассказал о своих путешествиях по диким местам, а также о встрече с медведями, передает РИА «Новости».

Об этом он заявил на церемонии вручения премии Русского географического общества.

Путин рассказал, что работа путешественника хоть и интересная, но требует мужества, и позволяет понять, кто человек такой.

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«Я действительно был в этих местах, смотрел: здесь медведи, там медведи. Когда уже начали с этой стороны заходить, мы подумали, что надо как-то перемещаться. А вот ребята жили там семь месяцев рядом с ними совсем», — рассказал Путин.

Он добавил, что подобный опыт делает человека крепче изнутри.