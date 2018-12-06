Синоптики рассказали о первом настоящем снегопаде в Москве

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В центре погоды «Фобос» проинформировали, что за прошедшие сутки в Москве и Подмосковье выпало около 13% месячной нормы осадков. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что в центре европейской части страны произошел «первый настоящий снегопад». Он был вызван активным холодным атмосферным фронтом, который перемещается с запада на восток по региону.

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«В столичном регионе основной удар непогоды пришелся на центральные районы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Немчиновке и Долгопрудном выпало примерно 7 мм осадков, что составляет 12,5% месячной нормы.

Ранее жителям столицы пообещали сильные морозы.