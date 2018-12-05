В Москве сгорел приют для бездомных животных

На северо-западе Москвы сгорел приют для бездомных животных, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный главк МЧС России.

По данным агентства, удалось спасти 20 животных.

Уточняется, что пожар произошел на улице Нижние Мневники, д. 37 на площади 200 квадратных метров.

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«К сожалению, есть погибшие животные, количество уточняется», — сообщили в экстренных службах.

Подчеркивается, что среди спасенных животных были собаки, курицы и кролики.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье заживо похоронили овчарку.