В Австралии нашли «Пикачу»

Редкого желтого поссума обнаружили на городской улице в Мельбурне. Из-за своего редкой окраски, больших ушей и аккуратного носика пользователи сети его уже прозвали живым покемоном «Пикачу», передает The Age.

Животное нашли на земле и сразу же передали в ветеринарную клинику, где его осмотрели врачи.

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«Этот зверек — поссум. У него генетическая мутация, которая приводит к низкому уровню меланина, заставляя его быть мех золотым», — рассказал работник ветклиники Стивен Рейниш.

Вероятно, что маленький «Пикачу» упал со спины матери. Несмотря на то, что он был очень напуган, его здоровью сейчас ничего не угрожает.

«Пикачу» стремительно набирает популярность в социальных сетях. Фотографией золотого поссума поделились уже свыше 4 000 пользователей на фейсбуке.

По словам специалистов, маловероятно, что осиротевший опоссум будет выпущен в дикую природу, потому что его необычная окраска будет слишком привлекать внимание хищников. К тому же в дикой природе не так много золотых поссумов.

Ранее стало известно, что главный герой мультсериала о карманных монстрах покемонах Пикачу был создан на основе образа белки.