Москвичам пообещали потепление и мокрый снег

В середине предстоящей недели в Москве пойдет мокрый снег, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

«На новой неделе в столичном регионе небо будет затянуто фронтальной облачностью. В Москве пасмурно, небольшой снег, в середине недели пойдет мокрый снег», — говорится в сообщении.

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В центре уточнили, что дневная температура воздуха составит 2-5 градусов мороза, но в среду и четверг будет около 0 градусов.

Ранее МЧС предупредило москвичей о сильном снеге и гололеде.