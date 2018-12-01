СК возбудил уголовное дело после гибели парашютиста на Сахалине

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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту смерти 14-летнего курсанта в результате прыжка с парашютом на Сахалине, передает РИА «Новости» со ссылкой на старшего инспектора Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России Нонну Власову.

Как отмечается, дело заведено по признакам преступления, заключающегося в причинении смерти по неосторожности вследствие «ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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В ведомстве уточнили, что 1 декабря в парашютной секции «Центра технических видов спорта» на аэродроме «Пушистый» проводились тренировочные прыжки с парашютом.

Уточняется, что в данный момент проводится комплекс мероприятий по изъятию необходимой документации. Кроме того, ведется допрос лиц, ответственных за организацию и проведение тренировочных прыжков.

Ранее сообщалось, что на Сахалине погиб подросток после прыжка с парашютом.