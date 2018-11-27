В Москве брошенный шестилетний ребенок провел ночь на улице

Источник в правоохранительных органах рассказал о шестилетнем ребенке, которого обнаружили на столичной остановке. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечается, о ребенке проинформировал охранник бизнес-центра на ул. Верейская накануне. Неизвестная женщина привела к нему ребенка, которого нашла на автобусной остановке без взрослых, мальчик всю ночь провел на улице.

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«По словам ребенка, он живет на ул. Гжатская вместе с мамой Жанной, но где она сейчас, не знает», — рассказал источник.

Уточняется, что мальчик был одет не по сезону. Ему понадобилась медицинская помощь. В настоящее время его родителей ищут.

Ранее сообщалось, что в Омске нашли пропавших десятилетних школьниц.