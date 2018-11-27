Умерла баронесса Трампингтон

Английский политик Джин Баркер, баронесса Трампингтон, скончалась в возрасте 96 лет. Об этом сообщает Evening Standard со ссылкой на ее сына.

Будучи членом Консервативной партии Великобритании, баронесса 37 лет заседала в палате Лордов. Она ушла в отставку в 2017 году.

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В годы Второй мировой войны Джин Баркер работала в Блетчли-парке — главном шифровальном подразделении Великобритании — где использовала свое знание немецкого языка для взлома шифров.

Многие из собеседников издания также указывают на юмор баронессы — в 2011 году она показала знак «V» своему однопартийцу лорду Тому Кингу, когда он напомнил собравшимся в палате Лордов, что она пережила войну.