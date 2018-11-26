Песков объяснил, почему не писал географический диктант
Пресс-секретарь президента России, председатель медиасовета Русского географического общества Дмитрий Песков рассказал, что не писал географический диктант, сообщает РИА «Новости».
По его словам, он смог принять участие в диктанте, потому что был в командировке.
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Песков отметил, что пока географическая грамотность оставляет желать лучшего, однако у россиян она выше, чем у жителей других стран.
Географический диктант в этом году прошел 11 ноября.