В США заявили о локализации смертоносного пожара в Калифорнии

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Американские пожарные заявили о полной локализации пожара в Калифорнии, ставшего самым разрушительным в современной истории штата. Об этом сообщает Reuters.

Пожар начался 8 ноября. Его общая площадь составила около 62 тысяч гектаров. По данным агентства, в результате пожаров погибли по меньшей мере 85 человек, еще 200 числятся пропавшими без вести. Кроме того, был причинен ущерб 14 тысячам зданий.

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Ранее сообщалось о локализации пожара на 95%.

На фоне смертельного пожара в Калифорнии в Белом доме впервые при администрации президента США Дональда Трампа опубликовали доклад о климатических изменениях. В документе говорится, что площадь лесов, страдающих от пожаров, может увеличиться в шесть раз к 2050 году из-за глобального потепления.